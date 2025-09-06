СМИ: Киев может получить американские ракеты ERAM в октябре
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев может получить американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space Technology.
На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что ERAM могут прибыть на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится.
"Несмотря на то, что Украина планировала закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 (Ракет — Прим. Ред.) планируется на октябрь", — сообщает журнал.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса действия, которые должны поступить в распоряжение ВСУ через несколько недель. По словам собеседников издания, суммарный объем этого пакета составил 850 миллионов долларов, он включил также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
