"Все случилось неожиданно". Кто оказался на грани выживания на Кубани

"Могла ночью броситься снимать с дерева кошку или уйти искать потерявшуюся в горах собаку" — так отзываются о зоозащитнице Диане Подлипной, скончавшейся на днях

2025-09-06

2025-09-06T08:00:00+03:00

2025-09-06T08:07:00+03:00

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. "Могла ночью броситься снимать с дерева кошку или уйти искать потерявшуюся в горах собаку" — так отзываются о зоозащитнице Диане Подлипной, скончавшейся на днях в Новороссийске. Несколько лет она держала приют для животных и многим спасла жизнь. Сейчас друзья пытаются пристроить оставшихся без хозяйки питомцев, иначе те попросту окажутся на улице.Психолог из столицыПсихолог из Москвы Диана Подлипная переехала в Новороссийск четыре года назад: ей давно нравился и сам город, и мягкий климат черноморского побережья. Специалист с тремя высшими образованиями, два из которых получила в Париже, и знанием нескольких иностранных языков оформила на Кубани статус ИП и успешно занялась бизнесом."Сняла небольшую квартиру и сразу подобрала на улице находившуюся в тяжелейшем состоянии бездомную кошку, — рассказывает соратник Подлипной, местная зоозащитница Елена. — Долго выхаживала, но в итоге спасла. Она вообще не могла пройти мимо брошенного или больного животного, и вскоре в ее квартире уже поселились около 15 кошек — пожилые, только родившиеся, покалеченные, больные".Дела в бизнесе шли в гору, и Диана открыла небольшое котокафе. Посетители во время посиделок могли поиграть с кошками, которых хозяйка приносила из дома. Некоторых забирали с собой, а Диане скидывали фотоотчеты об условиях содержания.С каждым месяцем животных становилось все больше, и в квартире они уже не помещались. Нужно было искать отдельное помещение. Так появился приют "Мыс Добра", но из-за ограниченных финансовых возможностей котокафе пришлось временно закрыть.Кошачий коворкингВсех животных, попавших в приют, первым делом прививали, обрабатывали от блох и глистов. Если требовалось, а чаще всего так и было, лечили в ветеринарных клиниках, стерилизовали или кастрировали, после чего пристраивали в надежные руки. За несколько лет новый дом благодаря зооволонтеру нашли в общей сложности более тысячи кошек."Несколько раз Диане подкидывали сразу по десять котят, — вспоминает Елена. — Она ни от кого ни разу не отказывалась. Дело в том, что в Новороссийске, да и в целом в стране, многие владельцы частных домов держат кошек для ловли грызунов, но не стерилизуют. Считают, что животное перестанет охотиться. Однако это большое заблуждение. В результате мы имеем множество брошенных котят, хотя этого можно избежать".В начале года Диана открыла новое котокафе неподалеку от приюта — чайную-коворкинг "Мыс Добра". Туда тоже приносили кошек, чтобы посетители могли с ними поиграть и по возможности оставить себе."В заведении царила шикарная атмосфера, — говорит Елена. — На стенах висели картины, в том числе нарисованные самой хозяйкой, играла прекрасная музыка, работал бесплатный интернет. Диана купила японский аппарат, очищающий воду на молекулярном уровне. Заваривала морсы, чаи. Никакого спиртного. Постоянно проходили разные встречи, викторины, конкурсы".Около года все было хорошо, почти каждую неделю животные обретали новых хозяев. Однако в конце июля в здании прорвало канализационные трубы. Ущерб оказался слишком большим — кафе вновь пришлось закрыть.Внезапная смертьДиана сконцентрировала все силы на работе приюта. По словам друзей, дома у нее жил еще и пес Джек, которого нашли завернутым в пеленку на обочине дороги. В ветеринарной клинике ей сообщили, что буквально за день до этого собаку привозили к ним прежние хозяева. Рентген показал, что животное больше не сможет самостоятельно передвигаться. Вероятно, от него решили избавиться и выбросили на трассе.Зоозащитница купила для собаки специальную коляску для выгуливания и стала искать более ответственных хозяев. Но не успела: 3 сентября Дианы не стало. До 54-летия она не дожила всего два месяца."Это была скоропостижная смерть, ставшая для всех нас шоком, — признается Елена. — Мы потеряли очень светлого, отзывчивого и надежного человека. Она жила полной жизнью, очень ее любила, строила большие планы на будущее: хотела организовать в Новороссийске реабилитационный центр для больных и искалеченных животных".Сейчас главная задача — пристроить оставшихся животных. Из 90 с лишним кошек новый дом удалось найти уже для 60. Узнав о смерти Дианы, на призыв забрать хотя бы одного питомца откликнулись десятки людей из разных уголков страны. Например, специальными перевозками для животных котенка отправили в Новосибирск. Новые хозяева теперь есть и у Джека.Однако еще около 30 кошек остаются в приюте. По словам друзей Дианы, срок оплаченной аренды скоро истекает — и животные могут оказаться на улице.

Михаил Кевхиев

