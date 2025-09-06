Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.09.2025 (обновлено: 16:20 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/pozhar-2040185636.html
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность - РИА Новости, 06.09.2025
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность
МЧС с привлечением авиации тушит масштабный пожар сухой растительности на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в главном управлении МЧС... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:09:00+03:00
2025-09-06T16:20:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036860938_6:0:1266:709_1920x0_80_0_0_05966c09c45b1c2f451dd8bf7791845f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. МЧС с привлечением авиации тушит масштабный пожар сухой растительности на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в главном управлении МЧС Крыма. &quot;В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Крым, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды&quot; , - говорится в сообщении ведомства.Площадь пожара 150 гектаров. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы.В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка локализован на 150 гектарах.
https://ria.ru/20250829/pozhar-2038240118.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036860938_163:0:1108:709_1920x0_80_0_0_26c86dc5bc78ae8935f9278f64faf8ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность

У села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность на 150 га

© МЧС России/TelegramЛиквидация ландшафтного пожара в Крыму
Ликвидация ландшафтного пожара в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация ландшафтного пожара в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. МЧС с привлечением авиации тушит масштабный пожар сухой растительности на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в главном управлении МЧС Крыма.
«

"В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Крым, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды" , - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара 150 гектаров. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка локализован на 150 гектарах.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар
29 августа, 08:14
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала