В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность - РИА Новости, 06.09.2025
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность
МЧС с привлечением авиации тушит масштабный пожар сухой растительности на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в главном управлении МЧС
2025-09-06T16:09:00+03:00
2025-09-06T16:09:00+03:00
2025-09-06T16:20:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. МЧС с привлечением авиации тушит масштабный пожар сухой растительности на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в главном управлении МЧС Крыма. "В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Крым, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды" , - говорится в сообщении ведомства.Площадь пожара 150 гектаров. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы.В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка локализован на 150 гектарах.
В Крыму на площади 150 гектаров загорелась сухая растительность
