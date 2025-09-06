Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку
Путин поздравил победителей 49-го ЧМ по программированию ICРС в Баку
© Фото : ICPC-2025Команда СПбГУ на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку
© Фото : ICPC-2025
Команда СПбГУ на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей 49-го чемпионата мира по программированию ICРС в Баку, отметив их глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые Леонид Юрьевич, Максим Александрович, Фёдор Романович! Поздравляю вас с триумфом на Чемпионате мира по программированию в Баку. В упорной борьбе с сильными соперниками из самых известных университетов мира вы продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, стали победителями этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал им успехов в учебе и новых достижений. Президент отметил особыми словами признательности преподавателей, тренеров, родителей, которые помогли добиться победителям таких высоких результатов.
