Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 06.09.2025 (обновлено: 11:51 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/pozdravlenie-2040162439.html
Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку
Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку - РИА Новости, 06.09.2025
Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку
Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей 49-го чемпионата мира по программированию ICРС в Баку, отметив их глубокие, фундаментальные знания,... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T11:50:00+03:00
2025-09-06T11:51:00+03:00
баку
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040161942_0:6:1201:681_1920x0_80_0_0_ffcb0e56f70cd1878a1ad091989fd321.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей 49-го чемпионата мира по программированию ICРС в Баку, отметив их глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые Леонид Юрьевич, Максим Александрович, Фёдор Романович! Поздравляю вас с триумфом на Чемпионате мира по программированию в Баку. В упорной борьбе с сильными соперниками из самых известных университетов мира вы продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, стали победителями этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме. Путин пожелал им успехов в учебе и новых достижений. Президент отметил особыми словами признательности преподавателей, тренеров, родителей, которые помогли добиться победителям таких высоких результатов.
https://ria.ru/20250827/kravtsov-2037902626.html
баку
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040161942_143:0:1056:685_1920x0_80_0_0_f5e498c455613e7a69c9bf5108a3f502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, россия, владимир путин
Баку, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку

Путин поздравил победителей 49-го ЧМ по программированию ICРС в Баку

© Фото : ICPC-2025Команда СПбГУ на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку
Команда СПбГУ на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : ICPC-2025
Команда СПбГУ на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей 49-го чемпионата мира по программированию ICРС в Баку, отметив их глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые Леонид Юрьевич, Максим Александрович, Фёдор Романович! Поздравляю вас с триумфом на Чемпионате мира по программированию в Баку. В упорной борьбе с сильными соперниками из самых известных университетов мира вы продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, стали победителями этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал им успехов в учебе и новых достижений. Президент отметил особыми словами признательности преподавателей, тренеров, родителей, которые помогли добиться победителям таких высоких результатов.
Российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
27 августа, 16:05
 
БакуРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала