Путин поздравил победителей ЧМ по программированию в Баку

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей 49-го чемпионата мира по программированию ICРС в Баку, отметив их глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые Леонид Юрьевич, Максим Александрович, Фёдор Романович! Поздравляю вас с триумфом на Чемпионате мира по программированию в Баку. В упорной борьбе с сильными соперниками из самых известных университетов мира вы продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплочённость, стали победителями этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме. Путин пожелал им успехов в учебе и новых достижений. Президент отметил особыми словами признательности преподавателей, тренеров, родителей, которые помогли добиться победителям таких высоких результатов.

