В Киеве загорелась фабрика Порошенко*
В Киеве загорелась фабрика Порошенко*
На фабрике "Рошен" в Киеве вспыхнул пожар, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На фабрике "Рошен" в Киеве вспыхнул пожар, пишет издание "Страна.ua". "В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", — говорится в сообщении.О причинах и масштабах возгорания пока неизвестно. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В Киеве загорелась фабрика Порошенко*
