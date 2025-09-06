Рейтинг@Mail.ru
В Киеве загорелась фабрика Порошенко* - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 06.09.2025 (обновлено: 14:03 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/poroshenko-2040170298.html
В Киеве загорелась фабрика Порошенко*
В Киеве загорелась фабрика Порошенко* - РИА Новости, 06.09.2025
В Киеве загорелась фабрика Порошенко*
На фабрике "Рошен" в Киеве вспыхнул пожар, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T13:04:00+03:00
2025-09-06T14:03:00+03:00
в мире
киев
украина
петр порошенко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040171167_0:399:783:839_1920x0_80_0_0_37db981d9697d7206a1d3e80778ac968.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На фабрике "Рошен" в Киеве вспыхнул пожар, пишет издание "Страна.ua". "В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", — говорится в сообщении.О причинах и масштабах возгорания пока неизвестно. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250725/rada-2031483433.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040171167_0:326:783:913_1920x0_80_0_0_f915b2f000d7e4ca2d24701e42676971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, петр порошенко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Киев, Украина, Петр Порошенко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Киеве загорелась фабрика Порошенко*

В Киеве загорелась принадлежащая Порошенко фабрика "Рошен"

Пожар на фабрике "Рошен" в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей
Пожар на фабрике Рошен в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Пожар на фабрике "Рошен" в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На фабрике "Рошен" в Киеве вспыхнул пожар, пишет издание "Страна.ua".
Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", — говорится в сообщении.
О причинах и масштабах возгорания пока неизвестно.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*
25 июля, 17:43
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
В миреКиевУкраинаПетр ПорошенкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала