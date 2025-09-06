https://ria.ru/20250906/peskov-2040127839.html

Песков назвал "Силу Сибири — 2" коммерческой сделкой

Песков назвал "Силу Сибири — 2" коммерческой сделкой - РИА Новости, 06.09.2025

Песков назвал "Силу Сибири — 2" коммерческой сделкой

Соглашение по проекту "Сила Сибири — 2" является коммерческой сделкой, а не политической, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T03:36:00+03:00

2025-09-06T03:36:00+03:00

2025-09-06T03:36:00+03:00

экономика

россия

монголия

западная сибирь

дмитрий песков

алексей миллер

газпром

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Соглашение по проекту "Сила Сибири — 2" является коммерческой сделкой, а не политической, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Сила Сибири — 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет. "Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, соблюдены ли интересы РФ в соглашении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/premer-2039876149.html

https://ria.ru/20250905/putin-2039870435.html

россия

монголия

западная сибирь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, монголия, западная сибирь, дмитрий песков, алексей миллер, газпром, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф-2025