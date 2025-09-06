https://ria.ru/20250906/pervomaysk-2040188601.html

В Первомайске дрон атаковал пожарную часть

Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА по пожарной части в Первомайске. В результате повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор", — говорится в посте.По данным ведомства, никто не пострадал.Накануне ВСУ также совершили налет на этот город. Противник с помощью FPV-дрона ударил по машине, за рулем которой находился пенсионер. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован. Вечером того же дня украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Пострадавших нет.

