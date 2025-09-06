Рейтинг@Mail.ru
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 06.09.2025 (обновлено: 17:14 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/pervomaysk-2040188601.html
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2025
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть
Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:38:00+03:00
2025-09-06T17:14:00+03:00
происшествия
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА по пожарной части в Первомайске. В результате повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор", — говорится в посте.По данным ведомства, никто не пострадал.Накануне ВСУ также совершили налет на этот город. Противник с помощью FPV-дрона ударил по машине, за рулем которой находился пенсионер. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован. Вечером того же дня украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250904/mishustin-2039695860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть

Дрон ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале.
"Вражеская атака БПЛА по пожарной части в Первомайске. В результате повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор", — говорится в посте.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
4 сентября, 15:37
По данным ведомства, никто не пострадал.
Накануне ВСУ также совершили налет на этот город. Противник с помощью FPV-дрона ударил по машине, за рулем которой находился пенсионер. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Вечером того же дня украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала