https://ria.ru/20250906/pervomaysk-2040188601.html
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть - РИА Новости, 06.09.2025
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть
Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:38:00+03:00
2025-09-06T16:38:00+03:00
2025-09-06T17:14:00+03:00
происшествия
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА по пожарной части в Первомайске. В результате повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор", — говорится в посте.По данным ведомства, никто не пострадал.Накануне ВСУ также совершили налет на этот город. Противник с помощью FPV-дрона ударил по машине, за рулем которой находился пенсионер. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован. Вечером того же дня украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250904/mishustin-2039695860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первомайске дрон атаковал пожарную часть
Дрон ВСУ атаковал пожарную часть в Первомайске в ЛНР