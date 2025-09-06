https://ria.ru/20250906/parlamentarii-2040135073.html
В США назвали желаемое место встречи с парламентариями из России
В США назвали желаемое место встречи с парламентариями из России - РИА Новости, 06.09.2025
В США назвали желаемое место встречи с парламентариями из России
Американские законодатели хотели бы встретиться со своими российским коллегами в Вашингтоне, заявили РИА Новости в офисе члена палаты представителей США от... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T06:27:00+03:00
2025-09-06T06:27:00+03:00
2025-09-06T08:26:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Американские законодатели хотели бы встретиться со своими российским коллегами в Вашингтоне, заявили РИА Новости в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны. "Мы также с нетерпением ждем возможности принять их в Вашингтоне, округ Колумбия. Соединенные Штаты могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай, и мы стремимся создать этот прецедент", - говорится в сообщении офиса. Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что контакты парламентариев России с коллегами из конгресса США не прекращались никогда, а после встречи президентов двух стран на Аляске есть импульс на их активизацию.
https://ria.ru/20250906/rossija-2040122874.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В США назвали желаемое место встречи с парламентариями из России
Офис Луны: законодатели США хотят встретиться с коллегами из РФ в Вашингтоне