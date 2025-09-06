https://ria.ru/20250906/naemniki-2040132845.html
Мексиканские наемники вербуют иностранцев в "Азов"*
2025-09-06T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force ведет вербовку иностранцев в 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ), выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. В публикации на странице Miquiztli Force в одной из соцсетей кандидатам обещают оплатить перелет до Украины. В прилагающейся форме просят рассказать о мотивации, профессиональном "военном, полицейском, гражданском" опыте, а также сообщить о готовности прибыть в кратчайшие сроки на Украину - "в текущем или следующем месяце". "Азов"* регулярно несет потери. Так, в начале сентября в силовых структурах сообщили РИА Новости об уничтожении 17 националистов бригады "Азов"* и двух бронемашин производства США в районе Глущенково в ДНР. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.* Запрещенная в России террористическая организация
