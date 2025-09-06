https://ria.ru/20250906/moskva-2040092356.html
Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации
Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации - РИА Новости, 06.09.2025
Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации
Пять домов расселили в рамках программы реновации в Донском районе Москвы, их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T09:20:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Пять домов расселили в рамках программы реновации в Донском районе Москвы, их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что всего в программу реновации в районе вошли 25 жилых зданий. В новое жилье переедут 4,9 тысячи москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, как реновация меняет районы города.
