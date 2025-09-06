https://ria.ru/20250906/moskva-2040092356.html

Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации

Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации - РИА Новости, 06.09.2025

Овчинский: в Донском районе расселили пять домов в рамках реновации

Пять домов расселили в рамках программы реновации в Донском районе Москвы, их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T09:20:00+03:00

2025-09-06T09:20:00+03:00

2025-09-06T09:20:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Пять домов расселили в рамках программы реновации в Донском районе Москвы, их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что всего в программу реновации в районе вошли 25 жилых зданий. В новое жилье переедут 4,9 тысячи москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, как реновация меняет районы города.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы