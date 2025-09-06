Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема мошенников с поддельным ботом "Госуслуг" - РИА Новости, 06.09.2025
03:20 06.09.2025 (обновлено: 09:51 06.09.2025)
Раскрыта новая схема мошенников с поддельным ботом "Госуслуг"
Раскрыта новая схема мошенников с поддельным ботом "Госуслуг"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковый бот "Госуслуг" для обмана россиян, выяснило РИА Новости.Преступники создают поддельный чат от имени руководителей компании, в которой работает человек. Через него они просят перевести архив с информацией о сотрудниках на электронные носители и удалить из системы сведения о тех, кто уже уволился.Для "подтверждения данных" предлагается использовать фейковый бот "Госуслуг" в мессенджере Telegram: сначала просят перейти по ссылке, затем нажать start и ввести номер телефона. После этого человеку в смс приходит шестизначный код. Мошенники требуют прислать его в чат или личные сообщения, утверждая, что это необходимо для завершения процедуры оцифровки. В итоге злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах".С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковый бот "Госуслуг" для обмана россиян, выяснило РИА Новости.
Преступники создают поддельный чат от имени руководителей компании, в которой работает человек. Через него они просят перевести архив с информацией о сотрудниках на электронные носители и удалить из системы сведения о тех, кто уже уволился.
Для "подтверждения данных" предлагается использовать фейковый бот "Госуслуг" в мессенджере Telegram: сначала просят перейти по ссылке, затем нажать start и ввести номер телефона.
После этого человеку в смс приходит шестизначный код. Мошенники требуют прислать его в чат или личные сообщения, утверждая, что это необходимо для завершения процедуры оцифровки.
В итоге злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах".
С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
