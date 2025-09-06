Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил Санду в нарушении законов страны - РИА Новости, 06.09.2025
02:54 06.09.2025 (обновлено: 02:55 06.09.2025)
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил Санду в нарушении законов страны
КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в нарушение законодательства участвует в предвыборной кампании в пользу правящей партии "Действие и солидарность", заявил экс-глава ЦИК Юрий Чокан. "С моей точки зрения, Майя Санду проводит предвыборную кампанию для ПДС в нарушение конституции и Кодекса о выборах", - заявил Чокан журналистам. Он напомнил, что в 2015 году, он, будучи тогда главой Центризбиркома, направил предупреждение и в администрацию президента, и партия о недопустимости использования административного ресурса в предвыборной кампании. "Сейчас происходит все то же самое. Мы видим президента страны, у которой в парламенте есть партия, мы же знаем, что Санду является неформальным лидером этой партии, участвует во всех их мероприятиях. И из этого не делается никакого секрета. Она вовлечена в избирательную кампанию, и мы не можем говорить, что этого нет", - подчеркнул Чокан. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
© Sputnik / Родион Прока
Майя Санду . Архивное фото
