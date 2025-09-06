https://ria.ru/20250906/melikov-2040210587.html

Меликов назвал посвященную ему песню глупой шуткой

Меликов назвал посвященную ему песню глупой шуткой - РИА Новости, 06.09.2025

Меликов назвал посвященную ему песню глупой шуткой

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал глупой шуткой и провокацией песню, посвященную ему, и призвал автора направить свою энергию в более благодарное русло. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:34:00+03:00

2025-09-06T20:34:00+03:00

2025-09-06T20:35:00+03:00

республика дагестан

россия

сергей меликов

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024843286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08de5b01a5a56d8360928fe22781307.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал глупой шуткой и провокацией песню, посвященную ему, и призвал автора направить свою энергию в более благодарное русло. В пятницу в чатах в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) стала распространяться песня, восхваляющая Меликова и его работу в должности главы Дагестана. "Прислали "песню", якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану – там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная… Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра", - написал Меликов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "как мужчина, как глава республики, как генерал, как дагестанец" он не приемлет подхалимства и лизоблюдства ни в каких проявлениях. Заявил, что такие "знаки внимания" ему крайне неприятны. "Постараемся узнать имя автора этого "творчества", чтобы попросить его направить свою энергию в более благодарное русло. Сегодня все искусство: стихи, песни, фильмы – должно посвящаться героям, которые проливают кровь, защищая будущее нашей страны, особенно тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Хочу, чтобы это помнил любой, чья рука в порыве чинопочитания потянется посвятить кому-то очередную оду", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039725394.html

https://ria.ru/20250829/rossiya-2038413540.html

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика дагестан, россия, сергей меликов, whatsapp inc.