Меликов назвал посвященную ему песню глупой шуткой - РИА Новости, 06.09.2025
20:34 06.09.2025 (обновлено: 20:35 06.09.2025)
Меликов назвал посвященную ему песню глупой шуткой
республика дагестан
россия
сергей меликов
МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал глупой шуткой и провокацией песню, посвященную ему, и призвал автора направить свою энергию в более благодарное русло. В пятницу в чатах в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) стала распространяться песня, восхваляющая Меликова и его работу в должности главы Дагестана. &quot;Прислали &quot;песню&quot;, якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану – там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная… Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра&quot;, - написал Меликов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "как мужчина, как глава республики, как генерал, как дагестанец" он не приемлет подхалимства и лизоблюдства ни в каких проявлениях. Заявил, что такие "знаки внимания" ему крайне неприятны. "Постараемся узнать имя автора этого "творчества", чтобы попросить его направить свою энергию в более благодарное русло. Сегодня все искусство: стихи, песни, фильмы – должно посвящаться героям, которые проливают кровь, защищая будущее нашей страны, особенно тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Хочу, чтобы это помнил любой, чья рука в порыве чинопочитания потянется посвятить кому-то очередную оду", - подчеркнул глава республики.
республика дагестан
россия
республика дагестан, россия, сергей меликов, whatsapp inc.
Республика Дагестан, Россия, Сергей Меликов, WhatsApp Inc.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал глупой шуткой и провокацией песню, посвященную ему, и призвал автора направить свою энергию в более благодарное русло.
В пятницу в чатах в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) стала распространяться песня, восхваляющая Меликова и его работу в должности главы Дагестана.
"Прислали "песню", якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану – там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная… Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "как мужчина, как глава республики, как генерал, как дагестанец" он не приемлет подхалимства и лизоблюдства ни в каких проявлениях. Заявил, что такие "знаки внимания" ему крайне неприятны.
"Постараемся узнать имя автора этого "творчества", чтобы попросить его направить свою энергию в более благодарное русло. Сегодня все искусство: стихи, песни, фильмы – должно посвящаться героям, которые проливают кровь, защищая будущее нашей страны, особенно тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Хочу, чтобы это помнил любой, чья рука в порыве чинопочитания потянется посвятить кому-то очередную оду", - подчеркнул глава республики.
Республика ДагестанРоссияСергей МеликовWhatsApp Inc.
 
 
