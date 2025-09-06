Мединский встретился со студентами ДВФУ

https://ria.ru/20250906/medinskij-2040186374.html

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский на Восточном экономическом форуме встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. "В ходе рабочего дня на ВЭФ встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. В рамках лектория Общества "Знание" говорили без ограничений - об истории и обществознании. Интересно и полезно", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

