Мединский встретился со студентами ДВФУ
Мединский встретился со студентами ДВФУ - РИА Новости, 06.09.2025
Мединский встретился со студентами ДВФУ
Помощник президента России Владимир Мединский на Восточном экономическом форуме встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и... РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский на Восточном экономическом форуме встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. "В ходе рабочего дня на ВЭФ встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. В рамках лектория Общества "Знание" говорили без ограничений - об истории и обществознании. Интересно и полезно", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
