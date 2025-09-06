Рейтинг@Mail.ru
Мединский встретился со студентами ДВФУ - РИА Новости, 06.09.2025
16:16 06.09.2025
Мединский встретился со студентами ДВФУ
Мединский встретился со студентами ДВФУ
2025-09-06T16:16:00+03:00
2025-09-06T16:16:00+03:00
общество
россия
владивосток
владимир мединский
дальневосточный федеральный университет
общество "знание"
вэф-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский на Восточном экономическом форуме встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. "В ходе рабочего дня на ВЭФ встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. В рамках лектория Общества "Знание" говорили без ограничений - об истории и обществознании. Интересно и полезно", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество, россия, владивосток, владимир мединский, дальневосточный федеральный университет, общество "знание", вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Владимир Мединский, Дальневосточный федеральный университет, Общество "Знание", ВЭФ-2025
© РИА Новости / Дмитрий АстаховВладимир Мединский
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский на Восточном экономическом форуме встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах.
"В ходе рабочего дня на ВЭФ встретился со студентами ДВФУ, молодыми преподавателями истории в школах и вузах. В рамках лектория Общества "Знание" говорили без ограничений - об истории и обществознании. Интересно и полезно", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Руководитель представительства АО Российский экспортный центр во Владивостоке Денис Дробот - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Укрепляющую экспорт роль российских брендов обсудили на ВЭФ
ОбществоРоссияВладивостокВладимир МединскийДальневосточный федеральный университетОбщество "Знание"ВЭФ-2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
