Анастасию Приходько затравили из-за русского языка

Анастасию Приходько затравили из-за русского языка - РИА Новости, 06.09.2025

Анастасию Приходько затравили из-за русского языка

Украинская певица Анастасия Приходько столкнулась с волной критики после того, как поздравила мужа с годовщиной свадьбы на русском языке. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько столкнулась с волной критики после того, как поздравила мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.Артистка опубликовала в Instagram* фотографию со своим мужем по случаю 12-й годовщины свадьбы, сопроводив ее поздравлением на русском языке."Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет – я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!" — написала она.Большинство подписчиков Приходько набросились на нее, посчитав, что на Украине нельзя использовать русский язык. Некоторые из поклонников обвинили ее в "пропаганде русского языка".В то же время некоторые комментаторы поддержали позицию артистки, поздравив звезду с годовщиной свадьбы.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.

украина, россия, анастасия приходько, в мире