https://ria.ru/20250906/kinofestival-2040219554.html
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля - РИА Новости, 06.09.2025
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой"... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T22:39:00+03:00
2025-09-06T22:39:00+03:00
2025-09-06T22:39:00+03:00
культура
в мире
новости культуры
венецианский кинофестиваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598055_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_3db1e05a0079ee85055064853226d233.jpg
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. "Машина" рассказывает историю бойца смешанного стиля Марка Керра.
https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598055_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_abd2e514536d600cd37af7052bb24000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости культуры, венецианский кинофестиваль
Культура, В мире, Новости культуры, Венецианский кинофестиваль
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Лучшим режиссером Венецианского фестиваля стал Сафди за фильм "Крушащая машина"