Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля

Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля

РИМ, 6 сен - РИА Новости. Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. "Машина" рассказывает историю бойца смешанного стиля Марка Керра.

