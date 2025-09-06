Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:39 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kinofestival-2040219554.html
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля - РИА Новости, 06.09.2025
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой"... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T22:39:00+03:00
2025-09-06T22:39:00+03:00
культура
в мире
новости культуры
венецианский кинофестиваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598055_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_3db1e05a0079ee85055064853226d233.jpg
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. "Машина" рассказывает историю бойца смешанного стиля Марка Керра.
https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598055_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_abd2e514536d600cd37af7052bb24000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новости культуры, венецианский кинофестиваль
Культура, В мире, Новости культуры, Венецианский кинофестиваль
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля

Лучшим режиссером Венецианского фестиваля стал Сафди за фильм "Крушащая машина"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКрылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля
Крылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Крылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Американский режиссер Бенни Сафди удостоен "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли.
Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
"Машина" рассказывает историю бойца смешанного стиля Марка Керра.
Американский режиссер Джим Джармуш с Золотым львом Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля
Вчера, 22:29
 
КультураВ миреНовости культурыВенецианский кинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала