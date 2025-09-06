Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали о российско-китайском проекте создания хаба БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/khab-2040210057.html
В Совфеде рассказали о российско-китайском проекте создания хаба БПЛА
В Совфеде рассказали о российско-китайском проекте создания хаба БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
В Совфеде рассказали о российско-китайском проекте создания хаба БПЛА
Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:23:00+03:00
2025-09-06T20:23:00+03:00
хэйхэ
амурская область
благовещенск
совет федерации рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "На практике проект начнётся с пилотного маршрута Благовещенск — Хэйхэ, после чего может быть масштабирован. Такой комплексный подход позволит перевести идею из стадии обсуждений в практическую плоскость и заложить основу для масштабного развития проекта на всём Дальнем Востоке", - сказал он. Сенатор отметил, что на данный момент проект находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами. Он также напомнил, что на площадке Совета Федерации уже проводился ряд обсуждений данной темы, были определены ключевые направления. "Что касается грузов, то это, прежде всего, малогабаритные партии товаров: медикаменты, почтовые отправления, комплектующие для предприятий, продукты питания. Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов", - рассказал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250408/rossiya-2009938621.html
хэйхэ
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хэйхэ, амурская область, благовещенск, совет федерации рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)
Хэйхэ, Амурская область, Благовещенск, Совет Федерации РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ)
В Совфеде рассказали о российско-китайском проекте создания хаба БПЛА

Сенатор Шейкин: проект РФ-КНР по созданию хаба дронов начнется с Благовещенска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор от Амурской области Артём Шейкин.
«
"На практике проект начнётся с пилотного маршрута БлаговещенскХэйхэ, после чего может быть масштабирован. Такой комплексный подход позволит перевести идею из стадии обсуждений в практическую плоскость и заложить основу для масштабного развития проекта на всём Дальнем Востоке", - сказал он.
Сенатор отметил, что на данный момент проект находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами. Он также напомнил, что на площадке Совета Федерации уже проводился ряд обсуждений данной темы, были определены ключевые направления.
"Что касается грузов, то это, прежде всего, малогабаритные партии товаров: медикаменты, почтовые отправления, комплектующие для предприятий, продукты питания. Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов", - рассказал парламентарий.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Минвостокразвития поддержало создание БАС-хаба между Россией и КНР
8 апреля, 07:26
 
ХэйхэАмурская областьБлаговещенскСовет Федерации РФДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала