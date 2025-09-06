Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома
Картина воспитанников самарского детского дома "Иволга". Кадр видео
САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подарил президенту РФ Владимиру Путину картину от воспитанников самарского детского дома "Иволга".
Накануне Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он провел совещание по вопросам развития двигателестроения и посетил предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Рабочая поездка завершилась двусторонней встречей.
"Ребята из "Иволги"! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, — передал, и видеопослание показал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
Губернатор разместил видео, в котором ребята готовили картину. На ней изображена иволга на ветке березы, птица склонилась к птенцам в гнезде. Воспитанники детского дома сплели из бисера листья деревьев и прикрепили к картине.
Федорищев добавил, что на подарке было также обращение ребят к президенту. "Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. Вы очень многое делаете для России. Мы стараемся хорошо учиться, быть честными и добрыми. Вырастем – будем Вам помогать. А пока сделали творческий подарок, в который вложили нашу любовь и благодарность. Надеемся, он понравится Вам", - процитировал губернатор обращение воспитанников детского дома.
