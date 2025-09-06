Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома - РИА Новости, 06.09.2025
Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома
Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома - РИА Новости, 06.09.2025
Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подарил президенту РФ Владимиру Путину картину от воспитанников самарского детского дома "Иволга". РИА Новости, 06.09.2025
САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подарил президенту РФ Владимиру Путину картину от воспитанников самарского детского дома "Иволга". Накануне Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он провел совещание по вопросам развития двигателестроения и посетил предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Рабочая поездка завершилась двусторонней встречей. "Ребята из "Иволги"! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, — передал, и видеопослание показал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале. Губернатор разместил видео, в котором ребята готовили картину. На ней изображена иволга на ветке березы, птица склонилась к птенцам в гнезде. Воспитанники детского дома сплели из бисера листья деревьев и прикрепили к картине. Федорищев добавил, что на подарке было также обращение ребят к президенту. "Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. Вы очень многое делаете для России. Мы стараемся хорошо учиться, быть честными и добрыми. Вырастем – будем Вам помогать. А пока сделали творческий подарок, в который вложили нашу любовь и благодарность. Надеемся, он понравится Вам", - процитировал губернатор обращение воспитанников детского дома.
САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подарил президенту РФ Владимиру Путину картину от воспитанников самарского детского дома "Иволга".
Накануне Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он провел совещание по вопросам развития двигателестроения и посетил предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Рабочая поездка завершилась двусторонней встречей.
"Ребята из "Иволги"! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, — передал, и видеопослание показал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
Губернатор разместил видео, в котором ребята готовили картину. На ней изображена иволга на ветке березы, птица склонилась к птенцам в гнезде. Воспитанники детского дома сплели из бисера листья деревьев и прикрепили к картине.
Федорищев добавил, что на подарке было также обращение ребят к президенту. "Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. Вы очень многое делаете для России. Мы стараемся хорошо учиться, быть честными и добрыми. Вырастем – будем Вам помогать. А пока сделали творческий подарок, в который вложили нашу любовь и благодарность. Надеемся, он понравится Вам", - процитировал губернатор обращение воспитанников детского дома.
