На Западе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
На Западе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая - РИА Новости, 06.09.2025
На Западе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
Главе евродипломатии Кае Каллас следовало бы изучить историю своей страны, написал профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.Главе евродипломатии Кае Каллас следовало бы изучить историю своей страны, написал профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Кому-то стоит заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там "дерусифицируют" общество", — сыронизировал он, комментируя слова Каллас, которая назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким".Провокационное заявление европейского политика также вызвало осуждение в Китае. В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что слова главы европейской дипломатии полны идеологической предвзятости и не основаны на элементарных исторических знаниях.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент России, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также лидеры других стран.
На Западе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
