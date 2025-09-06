https://ria.ru/20250906/izrail-2040172303.html
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории - РИА Новости, 06.09.2025
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории
Израильская армия контролирует более 80 процентов территории сектора Газа, заявили власти палестинского анклава. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T13:35:00+03:00
2025-09-06T13:35:00+03:00
2025-09-06T16:51:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
палестинская национальная администрация
египет
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израильская армия контролирует более 80 процентов территории сектора Газа, заявили власти палестинского анклава."Оккупационные силы контролируют более 80 процентов территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения", — говорится в релизе. По данным местной администрации, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди жертв — 1670 медиков, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны.Военные действия привели к практически полному уничтожению 90 процентов объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По предварительным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов. Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий прекращения войны в секторе Газа. Среди них — освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация эксклава; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Тель-Авиву.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
https://ria.ru/20250906/tsahal-2040166389.html
https://ria.ru/20250831/khamas-2038670962.html
https://ria.ru/20250906/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
египет
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2109ae50cc02b1e9d1a0c0874ae614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, хамас, палестинская национальная администрация, египет, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Египет, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует более 80% его территории
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израильская армия контролирует более 80 процентов территории сектора Газа, заявили власти палестинского анклава.
"Оккупационные силы контролируют более 80 процентов территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения", — говорится в релизе.
По данным местной администрации, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди жертв — 1670 медиков, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны.
Военные действия привели к практически полному уничтожению 90 процентов объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По предварительным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов.
Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий прекращения войны в секторе Газа. Среди них — освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС
; демилитаризация эксклава; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Тель-Авиву.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа
и разгрому ХАМАС
. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет
и Катар, осудили планы Израиля
. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.