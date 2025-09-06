https://ria.ru/20250906/izrail-2040172303.html

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории - РИА Новости, 06.09.2025

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории

Израильская армия контролирует более 80 процентов территории сектора Газа, заявили власти палестинского анклава. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T13:35:00+03:00

2025-09-06T13:35:00+03:00

2025-09-06T16:51:00+03:00

в мире

израиль

сша

хамас

палестинская национальная администрация

египет

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израильская армия контролирует более 80 процентов территории сектора Газа, заявили власти палестинского анклава."Оккупационные силы контролируют более 80 процентов территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения", — говорится в релизе. По данным местной администрации, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди жертв — 1670 медиков, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны.Военные действия привели к практически полному уничтожению 90 процентов объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По предварительным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов. Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий прекращения войны в секторе Газа. Среди них — освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация эксклава; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Тель-Авиву.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

https://ria.ru/20250906/tsahal-2040166389.html

https://ria.ru/20250831/khamas-2038670962.html

https://ria.ru/20250906/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

египет

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, хамас, палестинская национальная администрация, египет, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году