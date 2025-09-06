https://ria.ru/20250906/inoagenty-2040133907.html
Парламентарии юга России предложат ГД запретить иноагентам зарабатывать
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Депутаты Южно-Российской парламентской ассоциации намерены выдвинуть совместную инициативу на рассмотрение Государственной думы с предложением запретить иностранным агентам зарабатывать, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Через неделю у нас состоится заседание Южно-Российской парламентской ассоциации. И мы намерены выдвинуть совместную инициативу в Государственную думу на рассмотрение. Предложить запретить зарабатывать иноагентам. Ты против России? Ты против страны, но страна тебе платит деньги, и ты прекрасно живешь. Как-то это все неправильно", - сообщил Константинов. Он пояснил, что парламентарии могут выступить с инициативой не организовывать мероприятия с участием иностранных агентов. По словам парламентария, творчество иноагентов, их выступления вызывают у жителей раздражение. "Мы такую инициативу прорабатываем. Прорабатываем ее осторожно, чтобы не было никакого, так сказать, шапкозакидательства, шашками махать", - сказал Константинов. По его мнению, такие полномочия можно было бы передать на уровень региональных властей, принимать решения на уровне творческих комиссий, чтобы они определяли, "какое творчество является вредным". "За этим нам нужно очень серьезно следить, потому что после окончания спецоперации война развернется именно на культурном фронте, нас попытаются развалить изнутри", - добавил парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
