https://ria.ru/20250906/germaniya-2040181214.html
"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России
"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России - РИА Новости, 06.09.2025
"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России
Германия использует так называемую российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины за прошлые проступки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:16:00+03:00
2025-09-06T15:16:00+03:00
2025-09-06T16:04:00+03:00
россия
германия
украина
чей боуз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Германия использует так называемую российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины за прошлые проступки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X."Германия снова милитаризируется, используя фальшивую угрозу российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и спрятать свое нацистское прошлое", — написал Боуз.Журналист считает, что Россия не угрожает западным странам."Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые большие угрозы человечеству. В третий раз повезет?" — задался вопросом Боуз.В июле генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250906/germaniya-2040128871.html
https://ria.ru/20250906/kontingent-2040128136.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039880572.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, чей боуз, нато
Россия, Германия, Украина, Чей Боуз, НАТО
"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России
Боуз: ФРГ использует российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины