"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Германия использует так называемую российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины за прошлые проступки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X."Германия снова милитаризируется, используя фальшивую угрозу российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и спрятать свое нацистское прошлое", — написал Боуз.Журналист считает, что Россия не угрожает западным странам."Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые большие угрозы человечеству. В третий раз повезет?" — задался вопросом Боуз.В июле генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

россия, германия, украина, чей боуз, нато