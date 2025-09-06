Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик поддержала идею запрета соцсетей для детей младше 16 лет
03:31 06.09.2025
Немецкий политик поддержала идею запрета соцсетей для детей младше 16 лет
в мире
германия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер согласилась с идеей запрета социальных сетей для детей младше 16 лет, поскольку, по ее словам, соцсети "вышли из-под контроля" и делают детей зависимыми. В интервью журналист издания Stuttgarter Zeitung уточнила у Брантнер, поддерживает ли та призыв своего коллеги по партии и экс-министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира к введению возрастного ценза для использования соцсетей в стране. "Я определенно поддерживаю возрастную границу в 16 лет для использования социальных сетей. Каждый, у кого есть дети подросткового возраста и младше, знает: тут что-то вышло из-под контроля. Эти антисоциальные сети делают наших детей зависимыми", - заявила политик. Как подчеркнула Брантнер, на текущий момент важно найти пути реализации такой инициативы на практике или же обязать владельцев соцсетей использовать не вызывающие зависимости алгоритмы.
германия
в мире, германия
В мире, Германия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер согласилась с идеей запрета социальных сетей для детей младше 16 лет, поскольку, по ее словам, соцсети "вышли из-под контроля" и делают детей зависимыми.
В интервью журналист издания Stuttgarter Zeitung уточнила у Брантнер, поддерживает ли та призыв своего коллеги по партии и экс-министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира к введению возрастного ценза для использования соцсетей в стране.
"Я определенно поддерживаю возрастную границу в 16 лет для использования социальных сетей. Каждый, у кого есть дети подросткового возраста и младше, знает: тут что-то вышло из-под контроля. Эти антисоциальные сети делают наших детей зависимыми", - заявила политик.
Как подчеркнула Брантнер, на текущий момент важно найти пути реализации такой инициативы на практике или же обязать владельцев соцсетей использовать не вызывающие зависимости алгоритмы.
