Немецкий политик поддержала идею запрета соцсетей для детей младше 16 лет
Немецкий политик поддержала идею запрета соцсетей для детей младше 16 лет
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер согласилась с идеей запрета социальных сетей для детей младше 16 лет, поскольку, по ее словам, соцсети "вышли из-под контроля" и делают детей зависимыми. В интервью журналист издания Stuttgarter Zeitung уточнила у Брантнер, поддерживает ли та призыв своего коллеги по партии и экс-министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира к введению возрастного ценза для использования соцсетей в стране. "Я определенно поддерживаю возрастную границу в 16 лет для использования социальных сетей. Каждый, у кого есть дети подросткового возраста и младше, знает: тут что-то вышло из-под контроля. Эти антисоциальные сети делают наших детей зависимыми", - заявила политик. Как подчеркнула Брантнер, на текущий момент важно найти пути реализации такой инициативы на практике или же обязать владельцев соцсетей использовать не вызывающие зависимости алгоритмы.
Немецкий политик Брантнер поддержала запрет соцсетей для детей младше 16 лет
