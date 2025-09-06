Европа не суверенна, а Россия "правильно двигает фигуры", считает Кобяков

https://ria.ru/20250906/evropa-2040130366.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Европа сегодня не суверенна, а Россия в этой партии "правильно двигает фигуры", заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Сегодня Европа у нас не суверенная. Россия же в этой партии правильно двигает свои фигуры. Побеждает тот, кто умеет ждать", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

