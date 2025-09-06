https://ria.ru/20250906/ddos-ataki-2040180278.html

Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков

Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025

Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков

Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T15:08:00+03:00

2025-09-06T15:08:00+03:00

2025-09-06T15:08:00+03:00

технологии

россия

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "DDoS-атаки идут постоянно, в том числе и на структуру ВЭФ, и мы об этом делали уже публикации, и компания "Бизон", которая в какой-то мере обеспечивает информационную безопасность форума, участвует в этой работе. DDoS-атаки - мы эту проблему испытываем. Мы научились с этим бороться, и проблем, по крайней мере, нерешаемых, они нам не доставляют", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/vef-2039639490.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)