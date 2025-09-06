https://ria.ru/20250906/ddos-ataki-2040180278.html
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "DDoS-атаки идут постоянно, в том числе и на структуру ВЭФ, и мы об этом делали уже публикации, и компания "Бизон", которая в какой-то мере обеспечивает информационную безопасность форума, участвует в этой работе. DDoS-атаки - мы эту проблему испытываем. Мы научились с этим бороться, и проблем, по крайней мере, нерешаемых, они нам не доставляют", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
