Рейтинг@Mail.ru
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/ddos-ataki-2040180278.html
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков
Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:08:00+03:00
2025-09-06T15:08:00+03:00
технологии
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "DDoS-атаки идут постоянно, в том числе и на структуру ВЭФ, и мы об этом делали уже публикации, и компания "Бизон", которая в какой-то мере обеспечивает информационную безопасность форума, участвует в этой работе. DDoS-атаки - мы эту проблему испытываем. Мы научились с этим бороться, и проблем, по крайней мере, нерешаемых, они нам не доставляют", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/vef-2039639490.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)
Технологии, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков

Кобяков: Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Россия научилась бороться с DDoS-атаками на инфраструктуру форумов, нерешаемых проблем это не доставляет, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
«
"DDoS-атаки идут постоянно, в том числе и на структуру ВЭФ, и мы об этом делали уже публикации, и компания "Бизон", которая в какой-то мере обеспечивает информационную безопасность форума, участвует в этой работе. DDoS-атаки - мы эту проблему испытываем. Мы научились с этим бороться, и проблем, по крайней мере, нерешаемых, они нам не доставляют", - сказал Кобяков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ
4 сентября, 12:16
 
ТехнологииРоссияВладивостокАнтон КобяковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала