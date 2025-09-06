Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
17:35 06.09.2025
Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие средств... РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
