Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных

Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.

