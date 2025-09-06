https://ria.ru/20250906/chepurnykh-2040194834.html
Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
