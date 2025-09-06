Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 06.09.2025
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Средства ПВО сбили по одному украинскому беспилотнику над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили по одному украинскому беспилотнику над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Шестого сентября с 15.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
2025
Над Брянской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили по одному украинскому беспилотнику над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Шестого сентября с 15.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
