Над Брянской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

2025-09-06T20:27:00+03:00

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили по одному украинскому беспилотнику над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Шестого сентября с 15.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

