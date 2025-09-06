https://ria.ru/20250906/bespilontiki-2040136850.html

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября текущего года до 7.00 мск 6 сентября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА - над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Смоленской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по три БПЛА – над территориями Белгородской области и Краснодарского края и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

