ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.09.2025
ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T07:07:00+03:00
2025-09-06T07:07:00+03:00
2025-09-06T07:14:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября текущего года до 7.00 мск 6 сентября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА - над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Смоленской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по три БПЛА – над территориями Белгородской области и Краснодарского края и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
