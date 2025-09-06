https://ria.ru/20250906/artefakty-2040066220.html

"Кровожаднее инков". Артефакты из Перу поставили ученых в тупик

Перуанские специалисты бьются над тайной захоронения куписнике. Древнее погребение ни много ни мало полностью меняет представление об истории доколумбовой...

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Перуанские специалисты бьются над тайной захоронения куписнике. Древнее погребение ни много ни мало полностью меняет представление об истории доколумбовой Америки. И, возможно, проливает свет на жуткие ритуалы индейцев, о которых никто даже не подозревал."Нетипичный способ"Сотрудники Национального университета Сан-Маркос вот уже месяц работают в Пуэмапе. В середине августа близ этого городка на севере страны были найдены останки 14 человек. При первичном исследовании специалисты обратили внимание на ряд странностей."Нетипичен способ захоронения, а также увечья, полученные ими еще при жизни", — рассказал руководитель экспедиции Генри Танталеан из Национального университета Сан-Маркос. По его словам, у каждого покойника на шее удавка, а руки связаны за спиной. Во многих местах вывихнуты или сломаны кости.Более того, скелеты расплющены так, словно по ним проехались катком. Объяснение этому нашли быстрее всего. Учитывая, что Пуэмапе — прибрежный город, вполне возможно, что останки "стерлись" под воздействием сильных ветров с океана.Больше волновало другое: что именно произошло в этом месте. Первоначальное предположение — "проделки" инков — не выдержало проверки фактами. Согласно антропологическому исследованию, покойники скончались приблизительно в 400 году до нашей эры.А легендарные индейцы заселили эти земли как минимум на полторы тысячи лет позже.Команда Генри Танталеана остановилась на версии с жертвоприношением. Взяли даже ботанические образцы почвы из-под скелетов, чтобы понять, сохранилось ли там что-то из ритуальных подношений — например, микрочастицы продуктов или пыльца растений. Но подобного не нашли.Кроме того, близ тел не было ничего, что напоминало бы орудия убийства. Ведь известно, что доколумбовы цивилизации, как правило, отправляли людей в дар богам при помощи каменных топориков или кинжалов.Миролюбивы донельзяПодсказка крылась неподалеку. Всего в нескольких десятках метров от могильника стоят руины монументального храма Кунтур-Уаси. Традиционно его относят к культуре куписнике. Ее представители населяли тихоокеанское побережье Перу в период приблизительно с 1500 по 1000 год до нашей эры.Сведений об этом народе крайне мало. Судя по сохранившимся артефактам, он не отличался характером завоевателя. В основном находки разбросаны в пределах Северных Анд.Достоверно известно, что люди куписнике достигли немалых успехов в керамике и даже в ювелирном деле. Сегодня их искусно выполненные глиняные сосуды и золотые украшения выставлены в залах Национального музея археологии Перу.Удалось древним индейцам одомашнить нескольких животных. В частности, лам, которых использовали в качестве вьючного скота. Также заготавливали их мясо. Кроме того, куписнике культивировали традиционные для Южной Америки картофель, кукурузу и киноа. Для этого они неплохо подвинулись в ирригационном деле.Чего же ученые с точностью не могут сказать о предшественниках инков, так это то, насколько они были кровожадны. На сегодняшний день нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что народ куписнике практиковал человеческие жертвоприношения.В этом, помимо жуткой находки в Пуэмапе, заставляет усомниться лишь одно.Уже не первый случайВ 2023-м совместная группа японских и перуанских археологов раскопала в местечке Пакопампа в 900 километрах к северу от Лимы гробницу возрастом три тысячи лет. Она оказалась нетронутой. Исследователям удалось тщательно проанализировать содержимое.В погребальной яме было несколько богато украшенных керамических чаш, мелкие украшения и две печати с изображением человека и ягуара. Исходя из этого, ученые сделали вывод: усопший при жизни мог быть жрецом.Но главная интрига ждала впереди. Расчистив могилу от слоев земли и пепла, археологи увидели, что поза покойника в точности повторяет ту, в которой лежали скелеты в Пуэмапе. Голова повернута к земле, а руки скрещены за спиной. Не хватало только веревки на шее. Правда, на скелете — никаких следов насилия.Ни в официальном отчете Министерства культуры Перу, ни в пресс-релизе экспедиции эту странность никак не прокомментировали.Впрочем, у команды Генри Танталеана есть и вторая версия — более простая, объясняющая обе находки разом. И жрец из Пакопампы, и убитые в Пуэмапе при жизни могли совершить нечто осуждаемое обществом. Поэтому — в знак порицания — богобоязненные куписнике уткнули их лицом в землю.Прав ли археолог? Работы на северном побережье Перу идут полным ходом. Быть может, ответ уже не за горами.

