Рейтинг@Mail.ru
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/alihanov-2040200586.html
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности - РИА Новости, 06.09.2025
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности
Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:43:00+03:00
2025-09-06T18:43:00+03:00
экономика
россия
владивосток
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он. Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства. В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/eksport-2040196216.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности

Алиханов: спрос на газовые турбины большой мощности до 2032 г составит 32 штуки

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
«
"Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он.
Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства.
В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Россия наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала