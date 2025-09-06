https://ria.ru/20250906/alihanov-2040200586.html

Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности

Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он. Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства. В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

