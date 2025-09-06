https://ria.ru/20250906/alihanov-2040200586.html
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности - РИА Новости, 06.09.2025
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности
Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:43:00+03:00
2025-09-06T18:43:00+03:00
2025-09-06T18:43:00+03:00
экономика
россия
владивосток
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Спрос на газовые турбины большой мощности в России согласно совместным планам Минпромторга РФ и Минэнерго РФ до 2032 года оценивается в 32 единицы, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составит 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям", — сказал он. Министр отметил, что для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее чем за год до начала производства. В апреле Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/eksport-2040196216.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
Алиханов оценил спрос на газовые турбины большой мощности
Алиханов: спрос на газовые турбины большой мощности до 2032 г составит 32 штуки