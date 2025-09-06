Алиханов рассказал о популярности игрушек по российским мультфильмам
Алиханов: игрушки по российским мультфильмам пользуются особой популярностью
© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Игрушки, созданные по мотивам российских мультфильмов, имеют особую популярность в стране, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Уже сейчас российские производители могут удовлетворить запрос потребителя качественными и современными товарами, соответствующими стандартам безопасности и ничем не уступающими иностранным аналогам… Особую популярность при этом имеют игрушки, созданные по мотивам персонажей российских анимационных фильмов", — сказал министр.
Алиханов отметил, что за первое полугодие текущего года производство детских товаров в России достигло 7,1 миллиарда рублей, что соответствует уровню прошлого года. Большую часть российского рынка детских товаров при этом занимает сегмент легкой промышленности, детской мебели, издательской продукции, товаров для ухода за детьми.
"В настоящее время отечественная отрасль детских товаров представлена порядка 1,6 тысячи российских компаний, которые обеспечивают ежегодный рост объемов производства на 5-6%", — добавил Алиханов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.