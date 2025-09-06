"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Свой стенд на нем представила компания "Аэрофлот".
Посетителей стенда "Аэрофлот" приветствовали бортпроводники авиакомпании в красной униформе.
На дегустации гости форума могли попробовать блюда от шефа с тремя звездами "Мишлен" Владимира Мухина.
На стенде "Аэрофлота" также прошла интерактивная дегустация напитков.
На ВЭФ-2025 группа подписала ряд важных соглашений. В кадре – церемония подписания документа между "Аэрофлотом" и АО "Газпромбанк". Соглашение подписали первый заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс. Теперь компании будут совместно развивать практики компенсации углеродного следа.
О сотрудничестве договорились "Аэрофлот" и Дальневосточный федеральный университет. Документ скрепили подписями заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и проректор по учебной работе ДВФУ Елена Гаффорова. Стороны будут развивать практико-ориентированное образование и расширят возможности прохождения студентами практик и стажировок.
На форуме прошло подписание соглашения между "Аэрофлот" и компанией "Аэродинамика". В кадре — заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и член совета директоров АО "Международный аэропорт Владивосток" Алексей Старостин.
Соглашение о сотрудничестве оформили авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", и продуктовая корпорация X5. Подписи на документе поставили генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург и директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борис Огарков.
Восточный экономический форум проходит в десятый раз. Главная тема события в 2025 году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
Гости форума около стенда группы "Аэрофлот" на Восточном Экономическом форуме.
