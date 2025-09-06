Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация
13:11 06.09.2025
"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация
Активное участие в работе Восточного экономического форума принимает группа "Аэрофлот". В рамках мероприятия авиаперевозчик представил свой стенд, на котором... РИА Новости, 06.09.2025
Активное участие в работе Восточного экономического форума принимает группа "Аэрофлот". В рамках мероприятия авиаперевозчик представил свой стенд, на котором гости смогли попробовать авторские закуски и интерактивно продегустировать напитки. Также в этом году были подписаны важные соглашения, направленные на укрепление партнерских связей. Подробнее об этом - в фотоленте РИА Новости.
2025
"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация

Активное участие в работе Восточного экономического форума принимает группа "Аэрофлот". В рамках мероприятия авиаперевозчик представил свой стенд, на котором гости смогли попробовать авторские закуски и интерактивно продегустировать напитки. Также в этом году были подписаны важные соглашения, направленные на укрепление партнерских связей. Подробнее об этом - в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Свой стенд на нем представила компания "Аэрофлот".

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Свой стенд на нем представила компания "Аэрофлот".

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Посетителей стенда "Аэрофлот" приветствовали бортпроводники авиакомпании в красной униформе.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

Посетителей стенда "Аэрофлот" приветствовали бортпроводники авиакомпании в красной униформе.

© РИА Новости / Алексей Даничев

На дегустации гости форума могли попробовать блюда от шефа с тремя звездами "Мишлен" Владимира Мухина.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

На дегустации гости форума могли попробовать блюда от шефа с тремя звездами "Мишлен" Владимира Мухина.

© РИА Новости / Алексей Даничев

На стенде "Аэрофлота" также прошла интерактивная дегустация напитков.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

На стенде "Аэрофлота" также прошла интерактивная дегустация напитков.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2025 группа подписала ряд важных соглашений. В кадре – церемония подписания документа между "Аэрофлотом" и АО "Газпромбанк". Соглашение подписали первый заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс. Теперь компании будут совместно развивать практики компенсации углеродного следа.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

На ВЭФ-2025 группа подписала ряд важных соглашений. В кадре – церемония подписания документа между "Аэрофлотом" и АО "Газпромбанк". Соглашение подписали первый заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс. Теперь компании будут совместно развивать практики компенсации углеродного следа.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

О сотрудничестве договорились "Аэрофлот" и Дальневосточный федеральный университет. Документ скрепили подписями заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и проректор по учебной работе ДВФУ Елена Гаффорова. Стороны будут развивать практико-ориентированное образование и расширят возможности прохождения студентами практик и стажировок.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

О сотрудничестве договорились "Аэрофлот" и Дальневосточный федеральный университет. Документ скрепили подписями заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и проректор по учебной работе ДВФУ Елена Гаффорова. Стороны будут развивать практико-ориентированное образование и расширят возможности прохождения студентами практик и стажировок.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На форуме прошло подписание соглашения между "Аэрофлот" и компанией "Аэродинамика". В кадре — заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и член совета директоров АО "Международный аэропорт Владивосток" Алексей Старостин.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

На форуме прошло подписание соглашения между "Аэрофлот" и компанией "Аэродинамика". В кадре — заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев и член совета директоров АО "Международный аэропорт Владивосток" Алексей Старостин.

© РИА Новости / Алексей Даничев

Соглашение о сотрудничестве оформили авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", и продуктовая корпорация X5. Подписи на документе поставили генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург и директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борис Огарков.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

Соглашение о сотрудничестве оформили авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", и продуктовая корпорация X5. Подписи на документе поставили генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург и директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борис Огарков.

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит в десятый раз. Главная тема события в 2025 году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

Восточный экономический форум проходит в десятый раз. Главная тема события в 2025 году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

Гости форума около стенда группы "Аэрофлот" на Восточном Экономическом форуме.

Гости форума около стенда группы "Аэрофлот" на Восточном Экономическом форуме.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке

Гости форума около стенда группы "Аэрофлот" на Восточном Экономическом форуме.

