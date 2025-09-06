https://ria.ru/20250906/aeroflot-2040168559.html

"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация

Активное участие в работе Восточного экономического форума принимает группа "Аэрофлот". В рамках мероприятия авиаперевозчик представил свой стенд, на котором гости смогли попробовать авторские закуски и интерактивно продегустировать напитки. Также в этом году были подписаны важные соглашения, направленные на укрепление партнерских связей. Подробнее об этом - в фотоленте РИА Новости.

