В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 05.09.2025
04:53 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/zemletryasenie-2039813633.html
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 05.09.2025
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в пятницу, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T04:53:00+03:00
2025-09-05T04:53:00+03:00
в мире
афганистан
лагман (провинция)
кунар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в пятницу, сообщает геологическая служба США (USGS). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 40 километрах от города Асадабад с населением около 48 тысяч человек. Очаг залегал на глубине девять километров. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
https://ria.ru/20250905/afganistan-2039800262.html
афганистан
лагман (провинция)
кунар
в мире, афганистан, лагман (провинция), кунар
В мире, Афганистан, Лагман (провинция), Кунар
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в пятницу, сообщает геологическая служба США (USGS).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 40 километрах от города Асадабад с населением около 48 тысяч человек. Очаг залегал на глубине девять километров.
В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
00:15
 
В миреАфганистанЛагман (провинция)Кунар
 
 
