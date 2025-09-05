В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

https://ria.ru/20250905/zemletryasenie-2039813633.html

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в пятницу, сообщает геологическая служба США (USGS). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 1.30 по времени UTC (4.30 мск) в 40 километрах от города Асадабад с населением около 48 тысяч человек. Очаг залегал на глубине девять километров. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

