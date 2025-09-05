https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией

Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией

Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией

"Цирк Зеленского" — так озаглавлен репортаж газеты Ekstra Bladet о стремительном вояже главы украинского режима в Данию на заседание лидеров так называемой...

"Цирк Зеленского" — так озаглавлен репортаж газеты Ekstra Bladet о стремительном вояже главы украинского режима в Данию на заседание лидеров так называемой "Северо-Балтийской восьмерки" (NB8). Уже по заголовку видно, что газетчики остались недовольны. И понять их можно: мероприятие было пустым, а действительно важные вопросы зависли в воздухе. Так, вопрос журналиста этой газеты о причастности Украины к взрыву газопровода "Северный поток" непосредственно в водах Дании остался без ответа. Почему-то он не интересует и премьера этой страны Метте Фредериксен, которая демонстрировала показную любезность к своему украинскому гостю.Что касается бессодержательности самой встречи, то ее красноречиво объяснил премьер Швеции Ульф Кристерссон: "Встреча не была посвящена принятию каких-либо важных решений. Страны Северной Европы и Балтии уже приняли решения, которые мы можем поддержать как в экономическом, так и в военном плане. Это наш способ показать США, что Европа оказывает Украине твердую поддержку, но нам нужно знать, что Штаты также находятся на этом пути". То есть "цирк Зеленского" был предназначен не для датчан, а для американцев.При этом сам украинский виновник торжества выглядел довольным. Страны Северной Европы действительно стали в последнее время двигателями многих проектов, нацеленных на поддержку киевского режима. Раньше были жалобы на отсутствие финансирования от главного "кошелька" этого блока маленьких, но шумных государств — от Норвегии. Ее все время обвиняли в том, что она хорошо зарабатывает на украинской войне, став монополистом на европейском энергетическом рынке, и при этом не делится с Украиной. Но в последнее время норвежское правительство стало выделять значительно большие средства для поддержания киевского режима, дабы избавиться от критики.Правда, теперь на Украине жутко переживают по поводу исхода выборов в Норвегии, которые должны состояться в следующий понедельник. В Киеве пугают тем, что в этой скандинавской стране усиливается "российская пропаганда". В частности, украинцев перепугало появление партии "За мир и справедливость", выступающей за прекращение выделения средств на поддержание войны. Ну а раз против войны, значит, против Украины, делают вывод киевские пропагандисты, задаваясь страшным вопросом: "Могут ли выборы в Норвегии преподнести неприятный сюрприз?"Приятным же сюрпризом для фанатов идеи воевать "до последнего украинца" стала позиция Копенгагена по поводу создания откровенно провокационного антироссийского проекта — как бы "украинского" завода по производству ракетного топлива для как бы "украинских" дальнобойных ракет "Фламинго". Слово "украинский" неслучайно взято в кавычки. Завод создается в Дании, работники будут датскими, деньги выделяют те самые северобалтийские страны, а "Фламинго" подозрительно напоминает британскую крылатую ракету FP-5. То есть от Украины там будет только флаг. При этом все понимают, что пускать эти ракеты собираются по России, создавая угрозу нашей безопасности и жизни граждан.Неслучайно посол России в Дании Владимир Барбин в ответ на запрос датских СМИ вполне четко объяснил: "В случае производства Украиной на датской земле ракетного топлива для крылатых ракет будет все труднее не рассматривать Данию как прямого участника конфликта на Украине. С украинской стороны делались предельно откровенные заявления, что эти ракеты предназначены для ударов вглубь России. Копенгаген об этом осведомлен".Датским политикам поразмыслить бы над этим недвусмысленным предупреждением и взвесить бы все риски, связанные с авантюрой. Но вместо этого мы слышим прямо противоречащие друг другу заявления из Копенгагена. К примеру, в одной и той же статье газеты Jyllands-Posten звучат слова премьера Дании Фредериксен о том, что "Путин не остановится на Украине и пойдет дальше", атакуя НАТО, и слова ее заместителя, а заодно и министра обороны, Троэльса Поульсена о том, что Россия ни за что не рискнет трогать упомянутый выше завод, так как это будет "нападением на страну Североатлантического альянса". И никакого противоречия в этих позициях датские политики не видят!При этом довольный вид Зеленского во время объявления этих проектов понять можно. Его очень четко объяснил внезапно разговорившийся Анджей Дуда, всего месяц назад оставивший пост президента Польши. Он прямо и открыто признал: да, глава украинского режима пытался втянуть Польшу в войну с Россией, когда хотел представить прилет украинской ракеты по польской территории в ноябре 2022 года как нападение русских.Дуда с самодовольной ухмылкой как само собой разумеющееся признает: "Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня".Поляки тогда не повелись на провокацию, понимая, что это чревато втягиванием в третью мировую войну. Но судя по позиции Копенгагена, который переходит красную черту, создавая фактически объект инфраструктуры украинской армии на своей территории, Киев нашел того, кого он, по признанию Дуды, искал с первого дня, — символическую жертву будущих провокаций, где можно попробовать разжечь очаг большой европейской войны. Удивительно, что сами датчане этого не видят и не понимают, как поняли три года назад поляки.

