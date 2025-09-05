https://ria.ru/20250905/zdunov-2039957882.html

Глава Мордовии оценил темпы развития особой экономической зоны в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов побывал на площадке особой экономической зоны "Система" и индустриального парка "Светотехника", которые размещены на бывших производственных территориях завода "Лисма" в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа ведется в регионе по программе социально-экономического развития республики, поддержанной президентом России. Все вопросы благоустройства ОЭЗ и ее наполнения резидентами находятся на постоянном личном контроле главы республики и регионального кабинета министров. "На площадке полным ходом идет освоение резидентами площадей под новые инвестпроекты, строительство инженерной и промышленной инфраструктуры, обновление административных зданий. Общий объем инвестиций в ОЭЗ "Система" составит ориентировочно более 22 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Один из центральных резидентов особой экономической зоны – ООО "Световые инновационные системы". Это проект с общим объемом инвестиций в 250 миллионов рублей. Здесь будет налажено производство опор освещения, светотехнической продукции и других элементов благоустройства. Учредитель Владимир Кудашкин рассказал, что запуск планируется в первом полугодии 2026 года. Резидент ООО "Измерение" приступил к реализации инвестиционного проекта по производству компенсаторов больших диаметров. Он уже выпустил первую продукцию – манометры и напоромеры. Главе Мордовии рассказали, что на завершающей стадии инвестпроекта будет налажен выпуск сильфонных компенсаторов. Это новое, импортозамещающее направление. Такие компенсаторы очень ценны для жилищно-коммунального хозяйства, нефтехимической сферы. Сейчас рынок практически полностью контролируют производители из Китая и Турции. Для производства будет закуплено новое оборудование, а инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Также на площадке ОЭЗ ООО "Инновационный центр строительных материалов" готовится к выпуску профилей высокой жесткости и металлоконструкций. Сейчас на особой экономической зоне Мордовии три действующих резидента и два инфраструктурных. Кроме того, ведется работа с двумя потенциальными резидентами. "Глава Мордовии отметил, что территория особой экономической зоны имеет огромный потенциал, предоставляет инвесторам хорошие преференции. Работа по ее развитию и наполнению должна вестись системно и быть на постоянном контроле у регионального правительства", - подчеркивается в сообщении.

