Генпрокуратура инициировала защиту международных инвестиций от санкций
Краснов: Генпрокуратура инициировала защиту международных инвестиций от санкций
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокуратура России из-за санкций инициировала включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите международных инвестиций от замораживания, заявил глава ГП РФ Игорь Краснов на ВЭФ.
"Учитывая международный характер форума, хочу проинформировать вас, что по моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций", - сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.