Генпрокуратура инициировала защиту международных инвестиций от санкций

2025-09-05T02:56:00+03:00

2025-09-05T02:56:00+03:00

2025-09-05T08:07:00+03:00

россия

владивосток

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокуратура России из-за санкций инициировала включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите международных инвестиций от замораживания, заявил глава ГП РФ Игорь Краснов на ВЭФ. "Учитывая международный характер форума, хочу проинформировать вас, что по моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

