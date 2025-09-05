Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/zakharova-2040090509.html
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России - РИА Новости, 05.09.2025
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:58:00+03:00
2025-09-05T19:58:00+03:00
россия
европа
мария захарова
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена полностью отказаться от российских энергетических ресурсов."Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем", — написала Захарова.Ранее Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.В июле глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации Европы.
https://ria.ru/20250905/es-2039922213.html
https://ria.ru/20250902/slovakija-2039067164.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, мария захарова, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Россия, Европа, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России

Захарова высмеяла идею еврокомиссара Йоргенсена о запрете покупать ресурсы у РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена полностью отказаться от российских энергетических ресурсов.
"Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем", — написала Захарова.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Страны ЕС примут решение о запрете импорта газа из России, заявили в ЕК
Вчера, 11:11
Ранее Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.
В июле глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации Европы.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо
2 сентября, 13:13
 
РоссияЕвропаМария ЗахароваКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала