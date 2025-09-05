https://ria.ru/20250905/zakharova-2040090509.html

Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена полностью отказаться от российских энергетических ресурсов."Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем", — написала Захарова.Ранее Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.В июле глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации Европы.

