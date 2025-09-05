https://ria.ru/20250905/zakharova-2040090509.html
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России - РИА Новости, 05.09.2025
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:58:00+03:00
2025-09-05T19:58:00+03:00
2025-09-05T19:58:00+03:00
россия
европа
мария захарова
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на предложение датского еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена полностью отказаться от российских энергетических ресурсов."Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем", — написала Захарова.Ранее Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.В июле глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации Европы.
https://ria.ru/20250905/es-2039922213.html
https://ria.ru/20250902/slovakija-2039067164.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, мария захарова, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Россия, Европа, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Захарова высмеяла еврокомиссара из-за резких слов о России
Захарова высмеяла идею еврокомиссара Йоргенсена о запрете покупать ресурсы у РФ