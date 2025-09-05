https://ria.ru/20250905/zakharova-2039916761.html
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян
китай
мария захарова
вэф-2025
россия
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян."Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме.На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно."Нет", - сказала Захарова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
россия
