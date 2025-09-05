Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян
10:52 05.09.2025 (обновлено: 10:56 05.09.2025)
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян
Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
китай
мария захарова
вэф-2025
россия
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян."Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме.На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно."Нет", - сказала Захарова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
россия
китай, мария захарова, вэф-2025, россия
Китай, Мария Захарова, ВЭФ-2025, Россия
Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян

Захарова: ответ России на решение КНР о безвизовом режиме надо проработать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме.
На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно.
"Нет", - сказала Захарова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы
