https://ria.ru/20250905/zakharova-2039916761.html

Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян

Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян - РИА Новости, 05.09.2025

Захарова рассказала о подготовке ответных мер на безвиз в Китай для россиян

Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:52:00+03:00

2025-09-05T10:52:00+03:00

2025-09-05T10:56:00+03:00

китай

мария захарова

вэф-2025

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков ещё нет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян."Его надо проработать в межведомственном формате сначала", - сказала Захарова РИА Новости на полях ВЭФ в ответ на вопрос, когда Москва подготовит ответ на предложение Китая о безвизовом режиме.На уточняющий вопрос, есть ли понимание о возможных сроках, она ответила отрицательно."Нет", - сказала Захарова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/bezviz-2039876784.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, мария захарова, вэф-2025, россия