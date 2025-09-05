https://ria.ru/20250905/zaharova-2039915859.html

Захарова назвала многополярность сутью пленарного заседания ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многополярность - суть завершившегося пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Финальным выражением в прямом и переносном смысле, квинтэссенцией, было слово многополярность", - сказала она журналистам после заседания, комментируя прошедшую сессию. Захарова указала, что многополярность в экономическом, политическом гуманитарном измерениях - ответ на многие вопросы и вызовы. "Возможности ради сотрудничества, а не ради бесконечных махинаций, сегрегации и других деструктивных явлений", - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

