https://ria.ru/20250905/zaharova-2039915859.html
Захарова назвала многополярность сутью пленарного заседания ВЭФ
Захарова назвала многополярность сутью пленарного заседания ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Захарова назвала многополярность сутью пленарного заседания ВЭФ
Многополярность - суть завершившегося пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина, считает официальный... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:48:00+03:00
2025-09-05T10:48:00+03:00
2025-09-05T11:35:00+03:00
россия
владивосток
мария захарова
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039904205_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_f9c804226fcb4b31f170403c6710488d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многополярность - суть завершившегося пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Финальным выражением в прямом и переносном смысле, квинтэссенцией, было слово многополярность", - сказала она журналистам после заседания, комментируя прошедшую сессию. Захарова указала, что многополярность в экономическом, политическом гуманитарном измерениях - ответ на многие вопросы и вызовы. "Возможности ради сотрудничества, а не ради бесконечных махинаций, сегрегации и других деструктивных явлений", - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039900775.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039904205_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_7264e7b83c9f08ff2edb7abd78fb0e08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, мария захарова, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Мария Захарова, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Захарова назвала многополярность сутью пленарного заседания ВЭФ
Захарова назвала многополярность квинтэссенцией пленарного заседания ВЭФ