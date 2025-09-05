https://ria.ru/20250905/zaharova-2039911241.html
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным - РИА Новости, 05.09.2025
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин выбрал вежливое выражение, комментируя требования Киева о месте и времени встречи с ним, пошутила официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:34:00+03:00
2025-09-05T10:34:00+03:00
2025-09-05T12:31:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
владимир путин
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал вежливое выражение, комментируя требования Киева о месте и времени встречи с ним, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Путин на заявил на ВЭФ, что украинская сторона хочет встречи с ним и предлагает ее, но при этом требует от российской стороны поехать на неё куда-то в третью страну. Путин назвал это "избыточными запросами" в адрес Москвы. "Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные ожидания", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/tramp-2039903541.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039888246.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, владимир путин, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
Захарова: Путин вежливо ответил на требования Украины о встрече