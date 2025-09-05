Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
10:34 05.09.2025 (обновлено: 12:31 05.09.2025)
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным
в мире
россия
киев
москва
владимир путин
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал вежливое выражение, комментируя требования Киева о месте и времени встречи с ним, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Путин на заявил на ВЭФ, что украинская сторона хочет встречи с ним и предлагает ее, но при этом требует от российской стороны поехать на неё куда-то в третью страну. Путин назвал это "избыточными запросами" в адрес Москвы. "Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные ожидания", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
в мире, россия, киев, москва, владимир путин, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Захарова прокомментировала требование Киева о встрече с Путиным

Захарова: Путин вежливо ответил на требования Украины о встрече

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал вежливое выражение, комментируя требования Киева о месте и времени встречи с ним, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Путин на заявил на ВЭФ, что украинская сторона хочет встречи с ним и предлагает ее, но при этом требует от российской стороны поехать на неё куда-то в третью страну. Путин назвал это "избыточными запросами" в адрес Москвы.
"Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем ещё и потребовал провести её в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные ожидания", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
