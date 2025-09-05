Рейтинг@Mail.ru
05.09.2025
Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле
Ярославская область
Ярославская область
 
17:46 05.09.2025
Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле
Федеральный экологический оператор приступил к обследованию "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Федеральный экологический оператор приступил к обследованию "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Федеральный экологический оператор приступил к обследованию объекта накопленного вреда "зеленые масла" в Ярославле. Сейчас ведется подбор наилучших технологий для его устранения. На проектирование планируется привлечь средства из резервного фонда правительства РФ. Проведение этого вида работ запланировано на 2026 год", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона добавил, что непосредственная ликвидация начнется по проекту "Генеральная уборка" с 2027 года и завершится к 2030 году. Ранее, напомнил Евраев, был заключен госконтракт с ФГУП "Федеральный экологический оператор" на проведение обследований объекта накопленного вреда окружающей среде "зеленые масла", который расположен на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Глава Ярославской области подчеркнул, что решение многолетней проблемы стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, слаженной работе правительства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Ярославской области. "Задача по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде обозначена губернатором Михаилом Евраевым в качестве приоритетной. Работа Федерального экологического оператора направлена на обеспечение экологической безопасности территорий и улучшение качества жизни населения", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона Татьяну Потемкину. По словам Потемкиной, инженерные изыскания и обследование объекта, которые проводятся Федеральным экологическим оператором, позволят получить данные для разработки и выбора оптимальных технологических решений по устранению накопленного ущерба окружающей среде. В частности, будут определены основные характеристики накопленных отходов, необходимые для их паспортизации, границы распространения загрязнения.
Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Федеральный экологический оператор приступил к обследованию "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Федеральный экологический оператор приступил к обследованию объекта накопленного вреда "зеленые масла" в Ярославле. Сейчас ведется подбор наилучших технологий для его устранения. На проектирование планируется привлечь средства из резервного фонда правительства РФ. Проведение этого вида работ запланировано на 2026 год", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона добавил, что непосредственная ликвидация начнется по проекту "Генеральная уборка" с 2027 года и завершится к 2030 году.
Ранее, напомнил Евраев, был заключен госконтракт с ФГУП "Федеральный экологический оператор" на проведение обследований объекта накопленного вреда окружающей среде "зеленые масла", который расположен на территории бывшего сажевого завода в Ярославле.
Глава Ярославской области подчеркнул, что решение многолетней проблемы стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, слаженной работе правительства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Ярославской области.
"Задача по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде обозначена губернатором Михаилом Евраевым в качестве приоритетной. Работа Федерального экологического оператора направлена на обеспечение экологической безопасности территорий и улучшение качества жизни населения", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона Татьяну Потемкину.
По словам Потемкиной, инженерные изыскания и обследование объекта, которые проводятся Федеральным экологическим оператором, позволят получить данные для разработки и выбора оптимальных технологических решений по устранению накопленного ущерба окружающей среде. В частности, будут определены основные характеристики накопленных отходов, необходимые для их паспортизации, границы распространения загрязнения.
 
