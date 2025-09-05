https://ria.ru/20250905/yaroslavl-2040068953.html

Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле

Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле - РИА Новости, 05.09.2025

Федеральный экооператор начал обследование "зеленых масел" в Ярославле

Федеральный экологический оператор приступил к обследованию "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:46:00+03:00

2025-09-05T17:46:00+03:00

2025-09-05T17:46:00+03:00

ярославская область

ярославль

михаил евраев

россия

владимир путин

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Федеральный экологический оператор приступил к обследованию "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Федеральный экологический оператор приступил к обследованию объекта накопленного вреда "зеленые масла" в Ярославле. Сейчас ведется подбор наилучших технологий для его устранения. На проектирование планируется привлечь средства из резервного фонда правительства РФ. Проведение этого вида работ запланировано на 2026 год", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона добавил, что непосредственная ликвидация начнется по проекту "Генеральная уборка" с 2027 года и завершится к 2030 году. Ранее, напомнил Евраев, был заключен госконтракт с ФГУП "Федеральный экологический оператор" на проведение обследований объекта накопленного вреда окружающей среде "зеленые масла", который расположен на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Глава Ярославской области подчеркнул, что решение многолетней проблемы стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, слаженной работе правительства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Ярославской области. "Задача по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде обозначена губернатором Михаилом Евраевым в качестве приоритетной. Работа Федерального экологического оператора направлена на обеспечение экологической безопасности территорий и улучшение качества жизни населения", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона Татьяну Потемкину. По словам Потемкиной, инженерные изыскания и обследование объекта, которые проводятся Федеральным экологическим оператором, позволят получить данные для разработки и выбора оптимальных технологических решений по устранению накопленного ущерба окружающей среде. В частности, будут определены основные характеристики накопленных отходов, необходимые для их паспортизации, границы распространения загрязнения.

ярославль

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославль, михаил евраев, россия, владимир путин, ярославская область