https://ria.ru/20250905/yakutiya-2040007872.html

Якутия на ВЭФ заключит соглашения на сто миллиардов рублей

Якутия на ВЭФ заключит соглашения на сто миллиардов рублей - РИА Новости, 05.09.2025

Якутия на ВЭФ заключит соглашения на сто миллиардов рублей

Якутия на X Восточном экономическом форуме заключит соглашения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей, из них на 30 миллиардов – по освоению месторождения... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:30:00+03:00

2025-09-05T14:30:00+03:00

2025-09-05T14:30:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040003221_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_9481ca25ac5a6cdf017674bd59c3f594.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Якутия на X Восточном экономическом форуме заключит соглашения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей, из них на 30 миллиардов – по освоению месторождения полиметаллических руд в Усть-Майском районе, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев на полях ВЭФ-2025. По данным регионального правительства, за 10 лет участия Республики Саха (Якутия) в Восточном экономическом форуме объем инвестиций, привлеченных в рамках соглашений, превысил 1 триллион рублей. "У нас в этом году будет порядка 30 соглашений на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Вот только что мы подписали соглашение с министерством развития Дальнего Востока, корпорацией развития Дальнего Востока и компанией Nord Gold по освоению месторождения полиметаллических руд Сардана в Усть-Майском районе. История освоения данного месторождения насчитывает многие десятилетия. Вот, наконец, появился инвестор, который уже готов вкладывать порядка 30 миллиардов рублей в его развитие. Это, конечно, для района, в целом для развития Восточной Якутии очень знаковое и важное событие", - рассказал глава республики. Николаев отметил, что таких соглашений у региона много: от связанных с образованием до вопросов развития инфраструктуры. Якутия старается больше привлекать российский капитал для реализации инвестиционных проектов. "Мы активно сотрудничаем с китайскими партнерами. У нас достаточно много интересных, хороших проектов в области культурного и гуманитарного сотрудничества. Что касается экономических проектов, пока их не так много. Но вместе с тем это вполне осознанная наша политика, так как если недровые богатства в Якутии велики, они имеют практически по всем направлениям стратегическое значение, то мы все-таки стремимся больше привлекать российский капитал для реализации этих проектов. Вместе с тем, у китайских партнеров достаточно много интересных предложений в области малого и среднего бизнеса, а также в области туризма. Ну, и, конечно, я считаю, что здесь в первую очередь должен играть роль наш бизнес. Именно от его активности будет зависеть наше дальнейшее активное сотрудничество", - сказал глава региона. Ранее сообщалось о том, что "Нордголд" планирует вложить 30 миллиардов рублей в освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии, а в 2025-2026 годах предприятие проводит геологоразведку для постановки запасов на государственный баланс. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/perevozki-2040006401.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

айсен николаев, республика саха (якутия), вэф-2025