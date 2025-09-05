https://ria.ru/20250905/vzryvy-2039805918.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.09.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:57:00+03:00

2025-09-05T01:57:00+03:00

2025-09-05T01:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939515426_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_759594dbca3849986fd1907777892bc1.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039763925.html

днепропетровск

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровск, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины