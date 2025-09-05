https://ria.ru/20250905/vystavka-2039830921.html

Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Центральное место выставки в открывшемся во Владивостоке филиале национального центра "Россия", который посетил президент РФ Владимир Путин, выделено героям специальной военной операции, сообщает правительство Приморья. Путин в четверг начал рабочую программу во Владивостоке. Глава государства посетил филиал национального центра "Россия" в Приморском крае. На одном из стендов ему продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стенде. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф. В Национальном центре "Россия" Путина сопровождали вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко. "В знаковом для Владивостока здании на главной набережной Владивостока - Спортивной гавани - представлены современные технологичные экспозиции, которые отражают дух и характер края, рассказывают о его прошлом, настоящем и будущем. При реконструкции здания мы сохранили часть аквариумов и их обитателей. Но главная ценность экспозиции – в год Великой Победы мы уделили центральное место выставки специальной военной операции и её героям", – приводятся в сообщении слова Кожемяко. Выставка в центре посвящена истории Дальнего Востока и планам развития этого макрорегиона. Также там расположена интерактивная зона, посвященная 155-й отдельной гвардейской курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Президент осмотрел ее. Для Путина провел экскурсию глава Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, который воевал в рядах бригады. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

