Рейтинг@Mail.ru
Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/vystavka-2039830921.html
Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО
Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО - РИА Новости, 05.09.2025
Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО
Центральное место выставки в открывшемся во Владивостоке филиале национального центра "Россия", который посетил президент РФ Владимир Путин, выделено героям... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:07:00+03:00
2025-09-05T07:07:00+03:00
владивосток
россия
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Центральное место выставки в открывшемся во Владивостоке филиале национального центра "Россия", который посетил президент РФ Владимир Путин, выделено героям специальной военной операции, сообщает правительство Приморья. Путин в четверг начал рабочую программу во Владивостоке. Глава государства посетил филиал национального центра "Россия" в Приморском крае. На одном из стендов ему продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стенде. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф. В Национальном центре "Россия" Путина сопровождали вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко. "В знаковом для Владивостока здании на главной набережной Владивостока - Спортивной гавани - представлены современные технологичные экспозиции, которые отражают дух и характер края, рассказывают о его прошлом, настоящем и будущем. При реконструкции здания мы сохранили часть аквариумов и их обитателей. Но главная ценность экспозиции – в год Великой Победы мы уделили центральное место выставки специальной военной операции и её героям", – приводятся в сообщении слова Кожемяко. Выставка в центре посвящена истории Дальнего Востока и планам развития этого макрорегиона. Также там расположена интерактивная зона, посвященная 155-й отдельной гвардейской курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Президент осмотрел ее. Для Путина провел экскурсию глава Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, который воевал в рядах бригады. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/a7-2039699778.html
https://ria.ru/20250904/vtb-2039675362.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, приморский край, владимир путин, олег кожемяко, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Центральное место выставки в филиале центра "Россия" выделено героям СВО

Центральное место выставки центра "Россия" в Приморье выделено героям СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Центральное место выставки в открывшемся во Владивостоке филиале национального центра "Россия", который посетил президент РФ Владимир Путин, выделено героям специальной военной операции, сообщает правительство Приморья.
Путин в четверг начал рабочую программу во Владивостоке. Глава государства посетил филиал национального центра "Россия" в Приморском крае. На одном из стендов ему продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стенде. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф. В Национальном центре "Россия" Путина сопровождали вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Финансово-расчетный центр А7 открыли во Владивостоке
Вчера, 15:52
"В знаковом для Владивостока здании на главной набережной Владивостока - Спортивной гавани - представлены современные технологичные экспозиции, которые отражают дух и характер края, рассказывают о его прошлом, настоящем и будущем. При реконструкции здания мы сохранили часть аквариумов и их обитателей. Но главная ценность экспозиции – в год Великой Победы мы уделили центральное место выставки специальной военной операции и её героям", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Выставка в центре посвящена истории Дальнего Востока и планам развития этого макрорегиона. Также там расположена интерактивная зона, посвященная 155-й отдельной гвардейской курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Президент осмотрел ее. Для Путина провел экскурсию глава Центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, который воевал в рядах бригады.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина из аместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ Александр Пахомов во время подписания соглашения на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморья
Вчера, 14:42
 
ВладивостокРоссияПриморский крайВладимир ПутинОлег КожемякоЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала