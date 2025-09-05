https://ria.ru/20250905/vtb-2039736346.html

ВТБ Образование и группа Versus подписали соглашение о партнерстве

05.09.2025

ВТБ Образование и консалтинговая группа Versus на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку и развитие экспертных инициатив для...

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВТБ Образование и консалтинговая группа Versus на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку и развитие экспертных инициатив для бизнеса, а также создание совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба банка."За годы совместной работы наши партнеры группа Versus доказали умение решать сложные задачи и делиться уникальной экспертизой с бизнесом. Подписание меморандума – это не только признание успешного опыта сотрудничества, но и возможность развивать новые проекты, способные дать прикладные знания и инструменты для эффективного развития бизнеса в России и за ее пределами", — отметила руководитель ВТБ Образование, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, ее слова приводит пресс-служба.Versus – один из ключевых партнеров ВТБ Образование и Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ). Эксперты компании активно участвуют как в региональных проектах, так и в международных образовательных инициативах, делясь экспертизой по аспектам проектов государственно-частного партнерства, проектного финансирования, экспортной деятельности, правовым основам ведения бизнеса с Китаем и другим востребованным темам.Десятый Восточный экономический (ВЭФ) форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

