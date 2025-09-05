https://ria.ru/20250905/voyska-2039828588.html
Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине
Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине
Возможное размещение иностранных военных на Украине не приблизит разрешение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:53:00+03:00
2025-09-05T06:53:00+03:00
2025-09-05T07:06:00+03:00
украина
в мире
россия
дмитрий песков
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможное размещение иностранных военных на Украине не приблизит разрешение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нельзя гарантировать безопасность одной страны (Украины - ред.), подрывая безопасность другой (России - ред.). В нашем понимании, это не поможет нам приблизиться к разрешению украинского конфликта", - заявил Песков на ВЭФ-2025.
https://ria.ru/20250905/putin-2039829243.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, дмитрий песков, вэф-2025
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ-2025
Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине
Песков заявил, что размещение войск на Украине не приблизит разрешение конфликта