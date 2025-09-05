https://ria.ru/20250905/voyska-2039828588.html

Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине

Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине - РИА Новости, 05.09.2025

Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине

Возможное размещение иностранных военных на Украине не приблизит разрешение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:53:00+03:00

2025-09-05T06:53:00+03:00

2025-09-05T07:06:00+03:00

украина

в мире

россия

дмитрий песков

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможное размещение иностранных военных на Украине не приблизит разрешение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нельзя гарантировать безопасность одной страны (Украины - ред.), подрывая безопасность другой (России - ред.). В нашем понимании, это не поможет нам приблизиться к разрешению украинского конфликта", - заявил Песков на ВЭФ-2025.

https://ria.ru/20250905/putin-2039829243.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, дмитрий песков, вэф-2025