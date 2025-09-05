Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значимости Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
07:17 05.09.2025 (обновлено: 08:04 05.09.2025)
Путин рассказал о значимости Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"В этом году форум проводится уже в десятый раз. Напомню, что сама идея его организации была реализована вместе с началом нового этапа развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать широкие возможности для граждан, молодежи, прежде всего для бизнеса, в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России, повысить качество жизни дальневосточника", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"В этом году форум проводится уже в десятый раз. Напомню, что сама идея его организации была реализована вместе с началом нового этапа развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать широкие возможности для граждан, молодежи, прежде всего для бизнеса, в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России, повысить качество жизни дальневосточника", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока
