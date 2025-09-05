https://ria.ru/20250905/volodin-2040028156.html
Володин рассказал, каким должен быть глава сильного государства
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Глава сильного государства должен быть опытным и мудрым, а это приходит с годами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Все страны, которые многого добились, их президенты - они откуда? Пришли из детского садика? Молодежь пришла на Украину - видите, чем кончилось. Ряд европейских стран тоже видите. Для сильной страны у главы государства должен быть опыт, мудрость, а это все с годами", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края. Он подчеркнул, что в политиках нужно ценить профессионализм и компетенцию, поддерживать тех, кто эффективнее. "А самое главное - ценить человека, который отстаивает государственную позицию", - добавил председатель Госдумы. Володин также призвал на выборах не поддаваться эмоциям и настроению, а всегда думать о стране. "Если идем к врачу, то десять раз спросим, что это за врач, как он зубы лечит. Но когда речь идет о выборах мэра, губернатора, депутата - тех людей, от которых зависит и здравоохранение, и образование, здесь мы все в эмоциях, здесь никто не думает, что может вообще ничего не остаться", - сказал он.
