Володин рассказал, каким должен быть глава сильного государства
15:30 05.09.2025 (обновлено: 15:32 05.09.2025)
Володин рассказал, каким должен быть глава сильного государства
Глава сильного государства должен быть опытным и мудрым, а это приходит с годами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.09.2025
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Глава сильного государства должен быть опытным и мудрым, а это приходит с годами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Все страны, которые многого добились, их президенты - они откуда? Пришли из детского садика? Молодежь пришла на Украину - видите, чем кончилось. Ряд европейских стран тоже видите. Для сильной страны у главы государства должен быть опыт, мудрость, а это все с годами", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края. Он подчеркнул, что в политиках нужно ценить профессионализм и компетенцию, поддерживать тех, кто эффективнее. "А самое главное - ценить человека, который отстаивает государственную позицию", - добавил председатель Госдумы. Володин также призвал на выборах не поддаваться эмоциям и настроению, а всегда думать о стране. "Если идем к врачу, то десять раз спросим, что это за врач, как он зубы лечит. Но когда речь идет о выборах мэра, губернатора, депутата - тех людей, от которых зависит и здравоохранение, и образование, здесь мы все в эмоциях, здесь никто не думает, что может вообще ничего не остаться", - сказал он.
украина, краснодарский край, вячеслав володин, госдума рф
Украина, Краснодарский край, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Глава сильного государства должен быть опытным и мудрым, а это приходит с годами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все страны, которые многого добились, их президенты - они откуда? Пришли из детского садика? Молодежь пришла на Украину - видите, чем кончилось. Ряд европейских стран тоже видите. Для сильной страны у главы государства должен быть опыт, мудрость, а это все с годами", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края.
Он подчеркнул, что в политиках нужно ценить профессионализм и компетенцию, поддерживать тех, кто эффективнее.
"А самое главное - ценить человека, который отстаивает государственную позицию", - добавил председатель Госдумы.
Володин также призвал на выборах не поддаваться эмоциям и настроению, а всегда думать о стране.
"Если идем к врачу, то десять раз спросим, что это за врач, как он зубы лечит. Но когда речь идет о выборах мэра, губернатора, депутата - тех людей, от которых зависит и здравоохранение, и образование, здесь мы все в эмоциях, здесь никто не думает, что может вообще ничего не остаться", - сказал он.
Украина Краснодарский край Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
