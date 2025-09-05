Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

Рейтинг@Mail.ru
06:08 05.09.2025
Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, может ли визит Ким Чен Ына в Россию состояться до конца года.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, может ли визит Ким Чен Ына в Россию состояться до конца года.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР
3 сентября, 09:54
 
РоссияКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Юрий Ушаков
 
 
