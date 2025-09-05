https://ria.ru/20250905/vizit-2039819578.html

Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, может ли визит Ким Чен Ына в Россию состояться до конца года.

россия, ким чен ын, кндр (северная корея), юрий ушаков