https://ria.ru/20250905/vizit-2039819578.html
Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию
Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2025
Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию
Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:08:00+03:00
2025-09-05T06:08:00+03:00
2025-09-05T06:15:00+03:00
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Просто очередь председателя государственных дел (КНДР) к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, может ли визит Ким Чен Ына в Россию состояться до конца года.
https://ria.ru/20250903/ushakov-2039290174.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, кндр (северная корея), юрий ушаков
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Юрий Ушаков
Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию
Ушаков заявил, что сроки визита Ким Чен Ына в Россию пока не известны