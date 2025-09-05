Рейтинг@Mail.ru
Сийярто поставил Зеленского на место - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 05.09.2025 (обновлено: 19:23 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/vengriya-2040085108.html
Сийярто поставил Зеленского на место
Сийярто поставил Зеленского на место - РИА Новости, 05.09.2025
Сийярто поставил Зеленского на место
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на новые нападки Владимира Зеленского в сторону Венгрии. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:20:00+03:00
2025-09-05T19:23:00+03:00
венгрия
украина
россия
петер сийярто
владимир зеленский
евросоюз
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на новые нападки Владимира Зеленского в сторону Венгрии."Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал "странным" то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам", — написал Сийярто.По словам министра, Венгрия, в отличие от Украины, не действует по указке из-за рубежа."В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Единственное, что нас волнует, — это мнение венгерского народа, и он ясно высказался: он не хочет видеть Украину в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", — заключил Сийярто.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. По словам Сийярто, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
https://ria.ru/20250829/vengriya-2038349950.html
https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038542729.html
https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddd0d182907b6f6d22e2966827d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, россия, петер сийярто, владимир зеленский, евросоюз, виктор орбан
Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Евросоюз, Виктор Орбан
Сийярто поставил Зеленского на место

Сийярто ответил Зеленскому на претензии по вопросу вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на новые нападки Владимира Зеленского в сторону Венгрии.
"Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал "странным" то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам", — написал Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сийярто призвал готовиться к еще более грубым провокациям Киева
29 августа, 15:50
По словам министра, Венгрия, в отличие от Украины, не действует по указке из-за рубежа.
"В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Единственное, что нас волнует, — это мнение венгерского народа, и он ясно высказался: он не хочет видеть Украину в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", — заключил Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
30 августа, 17:09
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. По словам Сийярто, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза
26 августа, 20:12
 
ВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала