Сийярто поставил Зеленского на место

Сийярто поставил Зеленского на место

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на новые нападки Владимира Зеленского в сторону Венгрии."Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал "странным" то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам", — написал Сийярто.По словам министра, Венгрия, в отличие от Украины, не действует по указке из-за рубежа."В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Единственное, что нас волнует, — это мнение венгерского народа, и он ясно высказался: он не хочет видеть Украину в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", — заключил Сийярто.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. По словам Сийярто, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.

